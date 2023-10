Opfer immer noch im Krankenhaus Nach Messerstecherei in Pinneberg: Polizei nimmt 34-jährigen Mann in Schenefeld fest Von René Erdbrügger | 10.10.2023, 11:05 Uhr Vor einer Kneipe am Fahltskamp in Pinneberg ist am Sonnabend ein 44 Jahre alter Mann niedergestochen worden. Foto: Lotta Form up-down up-down

In der Nacht zu Sonnabend gerieten zwei Männer in einer Bar am Fahltskamp in einen Streit, ein 44 Jahre alter Mann wurde mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter ist nun gefasst worden.