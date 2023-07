Blitze entladen sich bei Gewitter teilweise von Wolke zu Wolke oder auf ein hohes Gebäude in der Nähe. Symbolfoto: IMAGO/Eibner up-down up-down Nach Blitzeinschlägen Tausende Blitze, fünf Großbrände – und die Gewitter-Gefahr in SH bleibt weiter hoch Von Anja Steinbuch | 12.07.2023, 17:15 Uhr

Es war ein turbulenter Wochenstart: Bei starken Gewittern schlugen am Montag und in der Nacht zu Mittwoch mehrere Blitze in Schleswig-Holstein in Gebäude ein und setzten diese in Brand. Meteorologen warnen: Die Gefahr ist längst nicht gebannt.