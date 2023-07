Pastor Frank Schüler ist beim Ernte-Move in Appen auch immer selbst dabei und freut sich, dass die Veranstaltungen zum Erntedankfest so großen Anklang finden. „Es ist längst kein reines Appener Fest mehr“, sagt Schüler. Foto: pt up-down up-down Bunt, schrill und laut Erster Ernte-Move in Appen seit drei Jahren: Teilnehmer können sich jetzt anmelden Von Anna Goldbach | 05.07.2023, 14:00 Uhr

Endlich. Nach drei Jahren Pause geht der Ernte-Move in Appen in diesem Jahr wieder an den Start – und das bereits zum 16. Mal. Es soll „mit Volldampf“ wieder losgehen. Fehlen nur noch Gruppen und Vereine, die mitmachen.