Der Vorsitzende des Museumsvereins Rolf Herrmann mit der riesigen Würbschüffel, die einen drei Meter langen Stiel hat. Foto: Kirsten Heer up-down up-down Die Geschichten der Fundstücke Aus dem Museum Haselau: Ohne „Wörbschüffel“ läuft beim Entwässern nichts Von Kirsten Heer | 01.09.2022, 12:00 Uhr

An Alltagsgegenständen von früher wird Historie lebendig. Wir haben uns in den Museen in Marsch und Geest umgesehen und geschichtsträchtige Exponate ausgegraben. In loser Folge stellen wir die stummen Zeitzeugen vor.