Beschluss vom Kreistag Müllverbrennungsanlage in Tornesch wird kleiner als geplant Von Anja Steinbuch | 25.11.2022, 06:00 Uhr

Bis 2026 soll auf dem Gelände der GAB an der Bundesstraße in Tornesch-Ahrenlohe eine neue Müllverbrennungsanlage gebaut werden. Jetzt wurde beschlossen, dass sie deutlich weniger Abfall in Fernwärme umwandeln wird, als ursprünglich geplant.