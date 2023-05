Die Rellinger Feuerwehr hatte die Flammen schnell im Griff. Foto: Manu Schmickler up-down up-down Feuerwehreinsatz Müllcontainer brennen in Rellingen: Das war die Ursache Von Manu Schmickler | 16.05.2023, 17:01 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Rellinger Feuerwehr hatte einen kurzen Anfahrtsweg zu ihrem Einsatz: An der Hauptstraße standen am Dienstagmittag plötzlich Müllcontainer in Flammen.