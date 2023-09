Bei einem schweren Unfall nahe der A23 in Halstenbek ist am Dienstag (26. September) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Das berichtete die Polizei an der Unfallstelle. Ein Autofahrer, der mit seinem Toyota nach links auf die A23 in Richtung Hamburg abbiegen wollte, hatte die entgegenkommende Honda auf der Hartkirchener Chaussee offenbar übersehen. Der Motorradfahrer war aus Halstenbek auf dem Weg in Richtung Rellingen. Auf der Kreuzung kam es dann zur Kollision.

Die Halstenbeker Feuerwehr hatte nach ihrem zweiten Einsatz innerhalb weniger Stunden am Dienstagnachmittag.

Notarzt und Rettungssanitäter kümmerten sich um die beiden Unfallbeteiligten. Der Motorradfahrer wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer hatte leichte Verletzungen und stand unter Schock.

Die Halstenbeker Feuerwehr war alarmiert worden, um die auslaufenden Betriebsstoffe auf der Kreuzung aufzunehmen. „Wir haben die Fahrzeuge an die Seite geschoben und den Brandschutz sichergestellt“, teilte Einsatzleiter Torsten Ehlers mit. Zudem sicherte die Feuerwehr noch den Rückstau, der aufgrund der Verkehrssituation an den Auf- und Abfahrtsbereichen der Autobahn und auf Hartkirchener Chaussee entstanden war. Die Buslinie 185 wurden Richtung Wohnmeile umgeleitet. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.