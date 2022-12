Die Pinneberger Polizei ermittelt im Fall einer Brandstiftung. Symbolfoto: Gert Westdörp up-down up-down Zeugen gesucht Motorrad in Flammen: Pinneberger Polizei geht von Brandstiftung aus Von René Erdbrügger | 19.12.2022, 18:09 Uhr

Am Freitag haben Verkleidungsteile an einem Motorrad im Gustav-Strobel-Ring in Pinneberg Feuer gefangen. Es besteht der Verdacht, dass die Suzuki absichtlich angezündet wurde.