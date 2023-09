Aktion der Bürgerstiftung Apfelsaft für Rellingen: Mobile Mostaktion an der Grünen Galerie Von Manu Schmickler | 12.09.2023, 14:30 Uhr Bei der Mostaktion im vergangenen Jahr war der Andrang groß. Archivfoto: privat up-down up-down

Jedes Jahr im Herbst sorgt die Bürgerstiftung Rellingen für eine Portion Apfelsaft und praktisches Wissen für alle Kita- und Schulkinder in der Gemeinde. Am Donnerstag können aber im Anschluss an diese Aktion auch alle anderen ihr Obst vermosten.