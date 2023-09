Einzelhandel Nach Feuer in Waldenau: Modelbahn-Shop findet neue Heimat in Pinneberg Von René Erdbrügger | 21.09.2023, 08:00 Uhr Sie freuen sich über die Neueröffnung: Eric Schaffelke (links) und Carsten Wehner von Modellbahn-Pinneberg.de sowie Centermanagerin Nicole Bastein (von links), Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) und Birgit Schmidt-Harder von der Wirtschaftsförderung Pinneberg. Foto: René Erdbrügger up-down up-down

Modellbahn-Pinneberg.de eröffnet am 4. Oktober sein neues Geschäft in der Rathauspassage. Die bisherigen Ladenräume in Waldenau waren durch ein Feuer beschädigt worden.