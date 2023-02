Die Schüler und Lehrer lieben den Mittagstisch an der JBS. Foto: René Erdbrügger up-down up-down Johannes-Brahms-Schule Mit Demo vor Rathaus: Pinneberger Schüler kämpfen für Erhalt ihrer Cafeteria Von René Erdbrügger | 22.02.2023, 18:00 Uhr

Die Mittagsversorgung in der Cafeteria an der Johannes-Brahms-Schule in Pinneberg soll neu ausgeschrieben werden. Das würde das Aus für den von Eltern gegründeten Verein bedeuten, der sich sonst um das Essen der Schüler kümmert. Nun regt sich massiver Protest.