Kaum jemand kennt die Kummerfelder Osterkirche so gut wie Beeke Bauer. Seit dem 1. Advent ist die 28-Jährige Mitglied im Kirchengemeinderat. Foto: Janina Schmidt up-down up-down Jüngstes Mitglied Mit 28: Darum engagiert sich Beeke Bauer im Kirchengemeinderat in Kummerfeld Von Janina Schmidt | 18.12.2022, 13:00 Uhr

In der Kummerfelder Osterkirche ist Beeke Bauer förmlich aufgewachsen. Jetzt wurde sie mit den meisten Stimmen in den Kirchengemeinderat gewählt. Mit shz.de sprach sie darüber, was sie als junge Frau an die Kirche bindet und wo sie deren Zukunft sieht.