Bei einer Kontrolle auf der A23 bei Hamburg-Eidelstedt (Foto) hat die Polizei am Montag zwei Raser ins Visier genommen. Mit Tempo 200 über die A23 nach Pinneberg: Polizei stoppt Autobahn-Raser Von Tina Wollenschläger | 18.10.2022, 17:52 Uhr

In den Abendstunden verlieren zwei Audi-Fahrer alle Hemmungen und fahren mit Tempo 200 über die A23 im Kreis Pinneberg und die A7 in Hamburg. Was sie nicht wissen: Hinter ihnen ist ein Videowagen der Polizei unterwegs.