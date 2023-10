Um 3.41 Uhr ist am Sonntagmorgen (1. Oktober) Polizeibeamten die unsichere Fahrweise eine Radlerin in der Eichenstraße in Rellingen aufgefallen. Als die Polizisten sie anhielten und pusten ließen, lag der Atemalkoholwert der 20-jährigen Pinnebergerin bei satten 1,98 Promille.

Ab 1,6 Promille gilt man als fahruntüchtig auf dem Fahrrad. Wer mit diesem Alkoholwert im Blut radelt, begeht laut Gesetz eine Straftat. Da kann man durchaus mit einer Geldstrafe in Höhe eines Monatsgehaltes rechnen, mit Führerscheinentzug und zwei Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg.

Auch ein Blutalkoholwert unter 1,6 Promille kann strafbar sein

Auch die junge Pinnebergerin muss mit diesen Konsequenzen rechnen, falls der Blutalkoholwert das Ergebnis des Pustens bestätigen sollte. „Das Fahrrad wurde vor Ort mit dem Schloss an einer Straßenlaterne gesichert“, teilt Polizeisprecher Michael Bergmann auf Nachfrage mit.

Nach etwa einer Stunde habe sie aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden können. „Sie war örtlich und zeitlich orientiert und durfte deswegen eigenständig nach Hause gehen“, sagt Bergmann. Es werde von Fall zu Fall entschieden: Muss die Person in Gewahrsam, um ausnüchtern zu können? Kann sie in die Obhut von Verwandten gegeben werden? Oder bekommt sie es allein hin?

Strafbar kann allerdings auch ein Blutalkoholwert unter 1,6 Promille sein, wenn Ausfallerscheinungen vorliegen, die auf Alkohol zurückzuführen sind. „Nicht jeder verträgt gleich viel. Wie hoch die Konzentration des Alkohols im Blut ist, kommt nicht nur auf die Menge Alkohol an, die konsumiert wird, sondern eben unter anderem auch auf die Menge des Blutes, auf das Gewicht, die Verfassung und darauf, wie gewöhnt ein Körper an Alkohol ist“, erklärt Bergmann.

Pedelecs zählen als Rad, E-Bikes als Kraftfahrzeug

Eine Faustregel gibt es nicht und selbst die Formel schließt nicht alle Parameter ein, die das Ergebnis beeinflussen können. Grob lässt sich sagen: Nach einem halben Liter Bier liegt der Blutalkoholwert eines Mannes eher um 0,5, der einer Frau um 0,7 Promille. In einer Stunde baut der Körper im Schnitt 0,1 bis 0,2 Promille wieder ab. Das meiste schafft die Leber weg, ein bisschen geht auch über Atem, Haut und Urin. Und während der eine nach drei Bier noch sicher radeln kann, ist beim anderen nach einem schon Schluss.

Die 1,6-Promille-Regel gilt auch bei Fahrrädern mit elektrischer Tretunterstützung, sogenannten Pedelecs, die bis zu 25 km/h schnell sind. Echte E-Bikes, die mit Motorunterstützung 45 km/h fahren können, gelten als Kraftfahrzeuge. Für sie gelten die gleichen Regeln wie für Autofahrer.