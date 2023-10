Opfer weiter in Lebensgefahr Nach Messerstecherei in Pinneberg: Polizei sucht Mann mit Namen „Vitali“ Von Anja Steinbuch | 09.10.2023, 13:46 Uhr Derzeit wertet die Spurensicherung unter Hochdruck Ergebnisse aus. Die Polizei bittet die Bevölkerung dringend um Hilfe bei der Suche nach dem Täter. Foto: Lotta Form up-down up-down

Wer hat am Fahltskamp in Pinneberg den heftigen Streit miterlebt, bei dem ein 44-Jähriger so schwer mit einem Messer verletzt wurde, dass er weiter in Lebensgefahr schwebt?