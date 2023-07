Als die Polizisten zum Bahnhof eilten, sahen sie den blutenden Mann am Boden liegen. Sie halfen ihm sofort. Archivfoto: Florian Sprenger up-down up-down Tat im Juli 2022 Prozess nach Messerattacke am Bahnhof Pinneberg: Opfer hatte viel Blut verloren Von Jann Roolfs | 12.07.2023, 04:00 Uhr

Für das Opfer „Mo“ zählte im Juli 2022 jede Minute. Hätten die Einsatzkräfte nicht so schnell gehandelt, wäre er so gut wie sicher gestorben, berichtete der Arzt, der den Verletzten nach der Messerattacke am Pinneberger Bahnhof behandelt hatte.