Nach der Tat im Juli 2022: Polizisten haben den Tatort am Bahnhof Pinneberg abgesperrt. Kurz zuvor war dort ein Mann mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Die Tat wird nun vor Gericht aufgearbeitet. Archivfoto: Florian Sprenger up-down up-down Totschlag-Prozess geht weiter Messer-Attacke am Bahnhof Pinneberg: So hat der Freund des Angeklagten die Tat erlebt Von Jann Roolfs | 11.02.2023, 07:00 Uhr

Wie lief die Messer-Attacke am Pinneberger Bahnhof ab? Vor Gericht äußerte sich nun ein Mann, der in den anfänglichen Streit involviert war. Er ist auch der Freund von Jamal H., dem der blutige Angriff zur Last gelegt wird.