Verfahren auf der Zielgeraden Letzter Zeuge im Prozess um Messer-Attacke am Bahnhof Pinneberg sagt aus Von Jann Roolfs | 09.10.2023, 16:30 Uhr Das Opfer der Gewalttat war an den Treppenstufen zur Unterführung am Pinneberger Bahnhof gefunden worden. Archivfoto: Felisa Kowalewski up-down up-down

Insgesamt zehn Personen sollten berichten, was im Juli 2022 am Pinneberger Bahnhof passiert ist. Klarheit darüber, wer dem Opfer ein Messer in den Bauch gerammt hat, gibt es bis heute nicht. Auch der letzte Zeuge trug wenig Erhellendes bei.