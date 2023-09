Von 7 auf 19 Prozent Mehrwertsteuer-Rückkehr: Pinneberger Gastronomen rechnen mit Pleitewellen Lotta Form und | 29.09.2023, 06:00 Uhr Von René Erdbrügger | 29.09.2023, 06:00 Uhr Jens Stacklies von der Degoha und Ausrichter der Weihnachtsmärkte in Pinneberg will auf allen politischen Ebenen versuchen, die Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent zu verhindern. Foto: René Erdbrügger up-down up-down

In der Corona-Pandemie wurde die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie auf sieben Prozent gesenkt. Diese Hilfe soll Ende des Jahres auslaufen. Der Satz soll dann wieder 19 Prozent betragen. Gastronomen in Pinneberg schlagen Alarm.