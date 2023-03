Die Verkehrsgewerkschaft (EVG) und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi haben für Montag zu einem bundesweiten Streik aufgerufen. Auch im Regionalverkehr in Schleswig-Holstein fallen daher zahlreiche Züge aus, wie dieser Blick auf die Bahnhofsanzeigen am Sonntagabend in Hamburg-Altona zeigen.

Foto: Wolfgang Duveneck up-down up-down