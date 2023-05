Hanna Günther und Lasse Tellkamp sind zwei der Talente, die in diesem Jahr beim Maifestival Young wieder auf der Bühne stehen – diesmal allerdings nicht mehr als Einsteiger. Foto: Manu Schmickler up-down up-down Nachwuchs-Musikwettbewerb Maifestival Young – Klein ganz groß: Das ist das Programm Von Manu Schmickler | 03.05.2023, 14:00 Uhr

Bevor am 13. Mai das Rellinger Maifestival startet, dürfen junge Nachwuchsmusiker Wettbewerbsluft schnuppern. Für manche ist es der erste Auftritt, andere sind schon fast so etwas wie alte Hasen. Am Sonnabend geben die Juroren selbst ein Konzert.