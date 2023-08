Die Schumann-Kaserne in Appen ist die einzige Kaserne im Kreis Pinneberg. Foto: Christian Charisius up-down up-down Ukraine-Krieg Wie macht sich die Zeitenwende in der Schumann-Kaserne in Appen bemerkbar? Von Anna Goldbach | 03.08.2023, 10:00 Uhr

Was bedeutet die Zeitenwende für Deutschland, Schleswig-Holstein und Berlin? Diese Frage soll im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zeitenwende on tour“ beantwortet werden. Wie sich die sogenannte Zeitenwende im Pinneberger Umland, genauer in Appen, bemerkbar macht, hat shz.de den Kommandeur der Unteroffizierschule der Luftwaffe, Oberst Dietmar Hinze, gefragt.