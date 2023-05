Bis Ende Juli wird die Bahnunterführung saniert. Archivfoto: Felisa Kowalewski up-down up-down Halstenbek Baustelle an der Lübzer Straße: Einschränkungen für Rad- und Autofahrer bis Ende Juli Von Manu Schmickler | 18.05.2023, 11:00 Uhr

Gut zwei Monate wird die Bahnunterführung an der Lübzer Straße in Halstenbek saniert – am Montag geht es los. Dann ist nur noch am Wochenende freie Fahrt.