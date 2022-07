Die Polizei war heute morgen auf der A23 im Einsatz FOTO: Christophe Gateau (Symbolbild) up-down up-down Unfall auf der A23 Lkw rutsch in die Leitplanke: Stau im Berufsverkehr Von Florian Kleist | 01.07.2022, 13:32 Uhr

Ein Lkw-Fahrer ist am Morgen mit seinem Fahrzeug auf der A23 in Höhe Halstenbek ins Schlingern geraten und landete in der Leitplanke. Der Stau reichte bis nach Elmshorn.