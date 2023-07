Der Parkplatz Forst Rantzau gegen 19 Uhr an einem normalen Wochentag: Zahlreiche Laster-Fahrer machen dort Pause. Der Auflieger dieses Lkw ragt bereits weit in die Parkplatz-Zufahrt hinein. An anderen Tagen stehen die Laster teilweise auf dem Seitenstreifen.

Foto: Christian Uthoff