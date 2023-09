Es ist mittlerweile drei Monate her, seit sechs Mitglieder der „Letzten Generation“ eine Yacht im Hafen von Neustadt beschmiert haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Flensburg nähere Informationen zu der Tätergruppe bekannt gegeben. Offenbar handelt es sich nämlich um dieselben Personen, die am 8. Juni in Westerland auf Sylt die Hotelbar und das Foyer des Fünf-Sterne-Hotels Miramar mit oranger Farbe besprüht haben. Das ist auch der Grund, warum die Staatsanwaltschaft Flensburg den Fall von den eigentlich zuständigen Kollegen aus Lübeck übernommen hat. Laut Oberstaatsanwalt Bernd Winterfeldt sei eine Übernahme des Verfahrens „auch aufgrund der identischen Tatmotivation“ angezeigt gewesen.

Während sich die Aktionen der „Letzten Generation“ bisher vor allem auf breite Teile der Bevölkerung richteten, wollte die Gruppe auf Sylt und in Neustadt offenbar gezielt Menschen mit hohem Einkommen treffen. Bereits Anfang Juni hatten die Klimaaktivisten einen „Sommerplan 2023“ veröffentlicht, in dem es hieß, man wolle „an die Symbole des modernen Reichtums gehen“ und die „Aufmerksamkeit auf die rücksichtslose Verschwendung der Reichen lenken“. Die Klimakatastrophe werde „in erster Linie von den Reichen“ gemacht.

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ wollten gezielt Reiche treffen

Den Anschlag auf das Hotel Miramar am 8. Juni hatten die Aktivisten dann in einem Video auch folgendermaßen begründet: „Wir unterbrechen heute in diesem Luxushotel den zerstörerischen Alltag der Superreichen.“ Bei der Aktion auf der Yacht am 20. Juni hielten sie Plakate hoch, auf denen stand: „Letzte Generation vor den Kipppunkten. Euer Luxus = unsere Ernteausfälle“, „Mehr Demokratie: Gesellschaftsrat jetzt“ und „Für wen machen sie Politik Herr Scholz?“.

Dazu hatte Kay Mohr, Sohn der Yacht-Eignerin Hella Mohr aus Bilsen (Kreis Pinneberg), erklärt, seine Eltern hätten sich ihr Unternehmen, „Wilhelm Mohr Versicherungsschäden“ selbst aufgebaut und sich die Yacht hart erarbeitet. Das Geschäft selbst verarbeite Waren, die sonst auf den Müll gegangen wären, arbeite also sehr nachhaltig und damit im Sinne des Klimaschutzes.

Staatsanwaltschaft entscheidet in den nächsten Wochen über das weitere Verfahren

Aktuell werden laut Staatsanwalt Winterfeldt letzte Ermittlungen zur Höhe der Sachschäden abgewartet. In den kommenden Wochen soll dann für beide Verfahren „eine die Ermittlungen abschließende Entscheidung“ getroffen werden. Es ist aber wohl davon auszugehen, dass die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen die sechs Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ eröffnen wird. Die Polizei hatte im Fall der Yacht wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt. Auch eine mögliche Verunreinigung des Wassers wurde untersucht, da sehr viel Farbe ins Wasser getropft war.

Mit dem Strafverfahren wird es für die sechs Klimaaktivisten im Alter von 19 bis 63 Jahren aber nicht getan sein: Sowohl der Hotelchef des „Miramar“ als auch die Eigentümerin der Yacht, die 85 Jahre alte Hella Mohr aus Bilsen (Kreis Pinneberg), haben Anklage erhoben. Es wird also auch noch Zivilverfahren in beiden Fällen geben.