Jan Weiler erzählt mit feinem Humor vom Elternsein und fast erwachsenen Kindern Lesung in Rellingen Brüder-Grimm-Schule: „Elternabend" mit Bestseller-Autor Jan Weiler Von Manu Schmickler | 21.11.2022, 18:08 Uhr

In der Aula der Brüder-Grimm-Schule findet am Freitag ein ganz besonderer Elternabend statt – und zwar mit dem bekannten Autor Jan Weiler. Der liest am kommenden Freitag aus seinem Buch „Die Ältern“ – und spricht damit vielen Pubertier-Eltern aus dem Herzen.