Mit Silke Mannstaedt geht eine Rellinger Institution in den Ruhestand. FOTO: Johanna Ulrich up-down up-down Abschied von Silke Mannstaedt Nach 45 Jahren: Leiterin des Rellinger Bürgerservice geht in Rente Von Johanna Ulrich | 28.06.2022, 18:00 Uhr

In über vier Jahrzehnten im Rellinger Rathaus hat sie so einiges erlebt. Doch jetzt verabschiedet sich die 61-Jährige in den wohlverdienten Ruhestand.