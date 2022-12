Seit 1. Dezember ist Robert Schwerin Leiter des Fachbereichs Bevölkerungsschutz beim Kreis Pinneberg. Foto: Wolfgang Duveneck up-down up-down Interview mit Robert Schwerin Leiter des Fachbereichs Bevölkerungsschutz: „Für Krisen ist Vorsorge zentral“ Von Wolfgang Duveneck | 09.12.2022, 06:00 Uhr

Seit 1. Dezember ist Robert Schwerin Leiter des Fachbereichs Bevölkerungsschutz beim Kreis Pinneberg. Im Interview mit shz.de stellt er klar, warum Vorsorge so wichtig ist und was für ihn den Job so interessant macht.