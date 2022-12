Prozess gegen frühere Sekretärin im KZ Stutthof Foto: Marcus Brandt up-down up-down Stutthof-Prozess KZ-Sekretärin Irmgard F.: „Bereue, dass ich zu dieser Zeit gerade in Stutthof war“ Von Florian Kleist | 06.12.2022, 18:30 Uhr

Am letzten Verhandlungstag vor dem Urteil meldet sich die ehemalige Sekretärin des Lagerkommandanten Irmgard F. doch noch zu Wort. Mit Blick auf das Urteil am 20. Dezember bleiben von ihr zwei Sätze in 40 Gerichtssterminen.