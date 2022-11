Die Feuerwehr rückte mit 25 Kräften an. Symbolfoto: Michael Bunk up-down up-down Kurioser Feuerwehreinsatz in Halstenbek Von wegen: Da piept ein Rauchmelder... Von Michael Bunk | 13.11.2022, 18:59 Uhr

Es gab zum Glück kein Feuer am Ostereschweg und es war auch kein Menschenleben in Gefahr. Die Suche nach der Ursache für die Alarmierung war aber gar nicht so einfach und förderte Überraschendes zu Tage.