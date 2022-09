Freuen sich auf Besucher mit vollen Taschen: Die Initiatoren der Benefizauktion sowie Rellingens Bürgermeister (1. von rechts). Foto: Felix Poser up-down up-down „Kunst hilft!“ am 11. September Kunstauktion für einen guten Zweck: Unbürokratische Hilfe für Rellinger Von Felix Poser | 01.09.2022, 10:00 Uhr

„Kunst hilft!“: Unter diesem Motto wurde von fünf Rellingern eine Kunstauktion organisiert, die Geflüchteten und Menschen in finanzieller Not helfen soll. Gerechnet wird mit Erlösen in Höhe von 43.000 Euro.