Das Außengelände der Kita St. Martin in Kummerfeld hat noch reichlich Platz für Spielgeräte Foto: Karina Fischer up-down up-down Geld für neue Spielgeräte Kummerfelder Eltern starten Crowdfunding-Aktion für die Kita Von Martin Busche | 24.11.2022, 11:00 Uhr

3000 Euro sind es schon, 8000 sollen es werden. Vier Familien aus Kummerfeld sammeln für neue Spielgeräte ihrer Kita. Weltweit, per Crowdfunding. Das kommt an in Kummerfeld.