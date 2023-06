Christian Haaßio ist seit 2011 mit großer Begeisterung Lehrer an der Bilsbek-Schule in Kummerfeld. Foto: Margot Rung up-down up-down Gesundheitsförderung Bilsbek-Schule Kummerfelder Lehrer erklärt, warum Umgang mit Gefühlen wichtig ist Von Margot Rung | 20.06.2023, 10:00 Uhr

Gesundheitsförderung und Sucht- und Gewaltprävention sind die Kernelemente des Programms Klasse 2000. Christian Haaßio, Klassenlehrer an der Bilsbek-Schule in Kummerfeld, erläutert, warum das so wichtig ist.