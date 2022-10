Der hintere Teil der Alten Schule in Kummerfeld wird kaum genutzt. Hier könnten die Container stehen. Foto: Fröhlig up-down up-down Diskussion um Unterbringung von Flüchtlingen Kummerfeld bietet dem Amt Pinnau Container für Flüchtlinge an Von Martin Busche | 08.10.2022, 11:00 Uhr

Kehrtwende in Kummerfeld: Statt eigene Container aufzustellen, will die Gemeinde dem Amt Pinnau nur noch Container für Flüchtlinge leihen. Das Problem: Die Amtsverwaltung Pinnau will die Container nicht.