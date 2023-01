Stefanie Fricke, Kuratorin der Drostei in Pinneberg, präsentiert die Künstlerin Hanne Nagel-Axelsen mit großformatigen, eindrucksvollen Bildern. Foto: Mirra Koval up-down up-down Bilder und Skulpturen Drostei Pinneberg zeigt Werke von Lucia Figueroa und Hanne Nagel-Axelsen Von Anja Steinbuch | 27.01.2023, 18:02 Uhr

Die Bilder dieser Frauen muss man gesehen haben: Phantasiewesen locken in eine bunte, wundersame Kulisse. Die Ausstellung „Von Zufall und Bestimmung“ ist zu sehen in der Drostei in Pinneberg – bis zum 12. März. Vernissage ist am Sonntag um 11 Uhr.