Dirk Moritz, Erster Stadtrat von Elmshorn (von links), die Verbandsvorsitzende Gudrun Arlt und Caroline Schultz, Leiterin des Amtes für Kultur und Weiterbildung vor der Weißen Villa in Elmshorn FOTO: Lennart Eggers up-down up-down Anmeldung für Veranstaltung Künstler und mehr mit Elmshorn-Bezug: Mitmachen beim Kreiskulturtag Von Florian Kleist | 24.06.2022, 13:48 Uhr

Alle zwei Jahre findet der Kreiskulturtag in einem anderen Ort der Region statt. In diesem Jahr in Elmshorn. Und alle Künstler und Kulturschaffenden, die Bezug zur Krückau-Stadt haben, sind aufgerufen, mitzumachen.