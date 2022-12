Wollen im Schulterschluss ihr Geld zurück: Detlev Brüggemann (links) Amt Pinnau, Wolfgang Maier Kämmerer Stadt Barmstedt/ Amt Hörnerkirchen, Sven Werner, Büroleiter Barmstedt/ Amt Hörnerkirchen, und Marc Trampe, Bürgermeister der Gemeinde Rellingen und stellvertretender Kreisvorsitzender des Gemeindetages. Foto: Anja Steinbuch up-down up-down Streit um die Kreisumlage „Nein“ vom Kreis: Kommunen im Kreis Pinneberg wollen weiter 10 Millionen Euro zurück Von Anja Steinbuch | 10.12.2022, 07:00 Uhr

Es geht um nicht weniger als zehn Millionen Euro. So hoch ist der Überschuss, den der Kreis Pinneberg in das neue Jahr „mitnehmen“ will. Doch die Kommunen, die das Geld an den Kreis gezahlt haben, wollen es zurück oder zumindest eine Senkung der Kreisumlage im kommenden Haushalt.