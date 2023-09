Der Walter-Damm-Preis geht an den VfL Pinneberg. Jana Glindmeyer steht zusammen mit Olaf Mai in Sportbekleidung und Laudatorin Özlem Ünsal in der Mitte. Sie sind umgeben von den, in Anzug gekleideten, Chorknaben aus Uetersen.

Foto: SPD/Kreisverband Pinneberg up-down up-down