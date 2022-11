Der Kreis will zwei Hilfspakete für Sportvereine auf den Weg bringen. Foto: René Erdbrügger up-down up-down Bei laufenden Kosten und Investitionen Energiekrise: Kreis Pinneberg will Sportvereine unterstützen Von Tina Wollenschläger | 18.11.2022, 14:00 Uhr

In der Corona-Pandemie waren sie auch betroffen, nun schlägt die Energiekrise wieder Löcher in die Geldbörsen: die Sportvereine des Kreises Pinneberg. Der Kreis will helfen, diese Lücken partiell zustopfen. Zusätzlich soll der Weg zur klimafreundlicheren Sportstätte gefördert werden.