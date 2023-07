Wenn ein Blitz in ein Reetdachhaus einschlägt: So passiert vor zwei Wochen in Morrege. Foto: Klaus Plath up-down up-down Viele Blitzeinschläge Versicherungen im Kreis Pinneberg rechnen mit mehr Schäden durch Extremwetter Von Anja Steinbuch | 23.07.2023, 06:00 Uhr

Fünf Blitzeinschläge mit schweren Schäden in nur einer Woche: Was in den ersten beiden Juliwochen an Gewittern auf den Kreis Pinneberg und Schleswig-Holstein niederging, scheint Versicherungen in der Region nicht zu schocken. shz.de sprach mit einer Versicherung vor Ort.