Was fühlt ein Kind, das seine Heimat verlassen muss und auf der Flucht ist? Das wird im Theaterstück „Neuland“ thematisiert. FOTO: Theater am Strom Flucht und Migration Kreis Pinneberg: Durch Theater „Neue Perspektiven“ kennenlernen Von Ann-Kathrin Just | 07.06.2022, 07:00 Uhr

An drei Abenden geht es im Kreis Pinneberg darum, den Themen Flucht und Migration mit neuen Perspektiven zu begegnen. Los geht es in Schenefeld im Juks am 24. Juni.