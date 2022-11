Tausende Gelbe Tonnen warten auf ihren Abtransport. Foto: Tina Wollenschläger up-down up-down Austausch der Müllbehälter Hier lagern die neuen Gelben Tonnen für den Kreis Pinneberg Von Tina Wollenschläger | 18.11.2022, 18:00 Uhr

Seit dem 7. November verteilt die RMG ihre neuen Gelben Tonnen im Kreis Pinneberg. Erst in Quickborn, dann in Barmstedt und schließlich in Elmshorn. Wie es weiter geht, ist unklar. So plant die GAB den Abzug ihrer Tonnen.