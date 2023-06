Stehen den Fragen von shz.de-Redakteurin Cornelia Sprenger Rede und Antwort: Propst Thielko Stadtland vom Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf (links) und Propst Thomas Drope vom Kirchenkreis Hamburg West/Südholstein. Foto: Florian Kleist up-down up-down Kirchenvertreter Pröpste aus dem Kreis Pinneberg im Interview: „Jeder Missbrauchsfall haut uns zurück“ Von Cornelia Sprenger | 28.06.2023, 08:00 Uhr

Nie sind so viele Menschen im Kreis Pinneberg aus der evangelischen Kirche ausgetreten wie 2022. Über die Gründe dafür, über Skandale in der Kirche und über mögliche Gemeinde-Zusammenlegungen hat shz.de mit den Pröpsten Thielko Stadtland mit Sitz in Elmshorn und Thomas Drope mit Sitz in Pinneberg gesprochen.