Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörung? Schlaganfälle können viele unterschiedliche Symptome hervorrufen. Hennig Clausen und Dr. Ulf Radunski von den Regio-Kliniken im Kreis Pinneberg wollen auf das Thema aufmerksam machen, da es durch Corona in den Hintergrund getreten ist. Bei Warnzeichen ins Krankenhaus Kreis Pinneberg: Regio-Klinik-Ärzte klären über Schlaganfälle auf Von Wolfgang Duveneck | 16.08.2022, 16:00 Uhr

In Krankenhäusern gehen die Schlaganfallzahlen zurück – weil die Menschen aus Angst vor Corona nicht in die Notaufnahmen fahren. So die Beobachtung von Hennig Clausen, Oberarzt der Neurologie am Regio-Klinikum Pinneberg. Mit Dr. Ulf Radunski, Chefarzt der Kardiologie, will er daher aufklären.