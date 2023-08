Arbeitsmarkt Weiter fehlende Dynamik: Arbeitslosigkeit steigt im Kreis Pinneberg von 5,1 auf 5,3 Prozent Von Anja Steinbuch | 31.08.2023, 18:04 Uhr Die Arbeitslosigkeit steigt, aber weiter sind viele Ausbildungsplätze im Kreis Pinneberg unbesetzt. Symbolfoto: imago-images up-down up-down

Der August ist turnusmäßig kein Monat, in dem die Wirtschaftsaktivität zunimmt. So blieb auch in diesem Jahr in dem Ferienmonat eine Arbeitsmarktbelebung aus. Trotzdem warten weiter viele Ausbildungs- und Arbeitsplätze auf Bewerber.