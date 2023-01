Tilo Fritz (links) ist stellvertretender Pressesprecher und Sebastian Käferlein Bereichsleiter für den Kreis Pinneberg bei der RKiSH. Foto: Mirra Koval up-down up-down Kreis Pinneberg Immer wieder Angriffe auf Sanitäter: Was Betroffene dazu sagen Von Cornelia Sprenger | 31.01.2023, 06:00 Uhr

In den vergangenen Wochen war in den Medien immer wieder von Angriffen auf Sanitäter zu lesen. Tilo Fritz und Sebastian Käferlein von der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein berichten, inwiefern das in ihrem Alltag ein Problem ist – und warum es immer mehr „Gaffer“ bei ihren Einsätzen gibt.