Umwelt, Bau und Wegeausschuss Ampel, WLAN und Co: Das soll sich in Prisdorf ändern Von Anna Goldbach | 14.09.2023, 16:00 Uhr Jörg Schneider ist seit 2023 Bürgermeister der Gemeinde Prisdorf. Foto: Hans-Joachim Kölln up-down up-down

Themen, „die liegengeblieben sind“, wie Prisdorfs Bürgermeister Jörg Schneider sagt, sind in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses am Mittwoch besprochen worden. Dazu zählt unter anderem die Bedarfsampel an der Kreuzung Peiner Hag/Hauptstraße und die Einrichtung von WLAN an öffentlichen Plätzen.