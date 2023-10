Ergebnis amtlich bestätigt Bürgermeisterwahl in Pinneberg: Drei Stimmen Unterschied zwischen Bröcker und Voerste Von Hans-Joachim Kölln | 18.10.2023, 17:30 Uhr Die Auswertungen der Pinneberger Verwaltung bestätigen die bereits bekannten Ergebnisse der Bürgermeisterwahl. Foto: Hans-Joachim Kölln up-down up-down

Marco Bröcker und Thomas Voerste haben sich im ersten Wahlgang der Bürgermeisterwahl in Pinneberg buchstäblich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Das hat der Wahlausschuss nun bestätigt. Am 29. Oktober treten beide erneut in der Stichwahl gegeneinander an.