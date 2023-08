In Appen, Prisdorf und Co Open-Air-Konzert in Prisdorf ++ Amt Pinnau geschlossen ++ Appen musiziert geht in die nächste Runde Von Anna Goldbach | 16.08.2023, 13:00 Uhr Freuen sich auf Franz Lambert: Christel und Rolf Heidenberger. Foto: Anna Goldbach up-down up-down

Konzerte, wohin man auch blickt. In den nächsten Wochen können die Lauscher aufgestellt werden. In Appen und Prisdorf zumindest. Was sonst noch so rund um Borstel-Hohenraden, Kummerfeld und Rellingen passiert, finden Sie hier.